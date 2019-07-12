Ветеран АТО об обстреле колонны на Донбассе: чиновники привыкли использовать ВСУ как свою охрану

По его словам, сначала надо провести служебное расследование, а после этого давать оценку всем действиям.

Бойцы ВСУ, которые пострадали в результате обстрела под Гранитным Донецкой области, сопровождали главу Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко без согласования.

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Об этом рассказал волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай, комментируя обстрел автоколонны с военными, передает «Обозреватель».

"Насколько мне сообщали и я расспрашивал про эту ситуацию, то не было согласования сопровождения военнослужащими губернатора. Не думаю, что это прямо на совести Кириленко, просто у нас чиновники привыкли использовать Вооруженные силы как собственный конвой или охрану. Это не очень хорошая ситуация", – заявил Гай.

По его словам, сначала надо провести служебное расследование, а после этого давать оценку всем действиям.

"Но если там было злоупотребление служебным положением, на это надо реагировать, в частности верховному главнокомандующему", – подчеркнул ветеран АТО.

Также Гай отметил, что на Донбассе вдоль всей линии наблюдается обострение.

Как сообщал УНИАН, 10 июля в районе южной окраины населенного пункта Гранитное с ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Как сообщили ряд СМИ, под обстрел попал грузовик, сопровождавший главу Донецкой ОГА Кириленко, который без предупреждения штаба ООС выехал на передовую.

В связи с обстрелом грузовика президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку усилить активность ВС по обезвреживанию диверсионных групп.

В пресс-службе главы государства также сообщили, что в результате обстрела «автомобиль председателя Донецкой ОГА, стоявший неподалеку, не пострадал».