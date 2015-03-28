Боевики 14 раз нарушили режим тишины в зоне АТО - пресс-центр

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Ситуация в зоне АТО характеризуется уменьшением количества обстрелов украинских позиций. Противник в основном вел провокационный огонь, используя стрелковое оружие", - сказано в сообщении.

С 10.00 до 10.30 боевики нанесли удары по городу Авдеевка из 120-миллиметровых минометов, и еще трижды из гранатометов и стрелкового оружия.

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На Артемовском направлении вблизи поселков Ленинское и Майорск террористы обстреляли опорные пункты украинских военных из пулеметов. В ответ силы АТО также применили стрелковое оружие и заставили врага прекратить огонь. В 14.40 и 16.20 по поселку Широкино вблизи Мариуполя, преступники били из гранатометов и стрелкового оружия. Ранее сообщалось, что впервые после Минских договоренностей боевики начали стрелять из "Градов".

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики после "мнимого" отвода тяжелого вооружения от линии разграничения после Минских договоренностей снова вернули "Грады" на предыдущие позиции. Прошлой ночью террористы выпустили около 60 снарядов по жилым домам и позициям сил АТО в Новотошковке Попаснянского района на Луганщине.

"Применение "Градов" впервые после Минских соглашений свидетельствует о том, что никакого доверия к террористам быть не может. В течение последних полутора месяца наши ремонтники провели титаническую работу по восстановлению систем жизнеобеспечения в населенных пунктах на линии разграничения огня, сюда уже начали возвращаться мирные жители в надежде, что война наконец закончилась. И вот теперь снова "Грады", минометы, новые разрушения", - заявил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль.

Ранее УНИАН сообщал, что вдоль линии разграничения в зоне боевых действий сохраняется напряженная ситуация.