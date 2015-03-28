Из Харькова в Нидерланды вылетел самолет с останками погибших пассажиров рейса МН-17

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, сегодня, 28 марта, на летном поле Международного аэропорта «Харьков» состоялась церемония прощания с погибшими пассажирами и членами экипажа, которые летели рейсом МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

В мероприятии приняли участие заместитель главы миссии посольства Королевства Нидерландов в Украине Гэрри Уильямс, первый секретарь посольства Королевства Нидерландов в Украине Адриан Версльюис, заместитель Чрезвычайного и Полномочного посла Австралии в Украине Тим Болотников, глава поисковой миссии Нидерландов в Украине по расследованию катастрофы рейса МН17 Ханс Ван Де Вен , в.и.о. заместителя председателя облгосадминистрации Вадим Глушко, директор Департамента экономики и международных отношений Харьковской ОГА Виктор Коваленко.

После церемонии прощания борт, на который с почестями внесли три гроба с останками погибших в авиакатастрофе вылетел из харьковского аэропорта в Эйндховен (Нидерланды).

«Сегодня мы отправили 800 фрагментов останков тел, найденных на этой неделе. Всего на борту находились 298 человек. На сегодняшний день идентифицировано 296 жертв. Это один из самых высоких показателей, который был в истории идентификаций подобного рода. Со своей стороны Харьковская облгосадминистрация оказывает всяческую помощь в поиске останков жертв. Надеемся, что теперь в Голландии смогут идентифицировать всех погибших, а затем останки будут преданы земле», - сказал Глушко.

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По его словам, иностранные специалисты еще остаются работать в зоне, где авиалайнер потерпел крушение, пока не будут идентифицированы останки всех погибших. Причем представители так называемой ДНР пока не препятствуют работе экспертов.

«На сегодняшней церемонии мы отправляли обратно в Нидерланды останки жертв упавшего самолета. Мы очень ценим то, насколько харьковская власть помогает нам вернуть эти останки достойным путем. Это важно не только для голландской нации, но и для всех, кто скорбит», - отметила Уильямс.

Как сообщал УНИАН, авиалайнер Boeing-777, следовавшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился недалеко от поселка Грабово Донецкой области 17 июля 2014. На борту лайнера находилось 298 человек, все они погибли.

Ранее УНИАН сообщал, что для расследования катастрофы Боинга-777 реконструируют кабину пилотов и салон бизнес-класса.