Сегодня боевики применили на Луганщине "Грады" впервые после Минских соглашений - Москаль

В ночь на субботу в город Новотошковка Попаснянского района Луганской области пыталась зайти диверсионная группа боевиков.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

В пресс-службе отметили, что этой ночью боевики после продолжительного перерыва вновь применили в Луганской области системы залпового огня «Град». Около 23 часов был обстрелян 29-й блокпост на автодороге Бахмутка и позиции украинских силовиков в городе Новотошковка. «Реактивные снаряды взорвались в районе шахты и вблизи улицы Куйбышева. В результате прямого попадания сгорел гараж, село частично обесточено. Подробные данные о разрушении и пострадавших среди мирного населения выясняются», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, начиная с полуночи и до 3.30 утра на окраине Новотошковки неподалёку от автобусной остановки продолжалось боевое столкновение с использованием автоматического оружия и гранатометов - в поселок пыталась зайти разведывательно-диверсионная группа боевиков.

Читайте такжеБоевики активизируют силы в Мариупольском направлении - ТымчукВ течение ночи продолжались перестрелки между украинскими силовиками в Крымском и «казаками» в Сокольниках. Крымское осталось вне зоны поражения огня, разрушений нет. А в Станице Луганской с 21 до 23 часов вспыхивали автоматические и пулеметные очереди, периодически взрывались минометные мины. В центральной части поселка погас свет, информации о пострадавших нет.

«Применение «Градов» впервые после Минских соглашений свидетельствует о том, что никакого доверия к террористам быть не может», - заявил Москаль. - В течение последних полутора месяцев наши ремонтники провели титаническую работу по восстановлению систем жизнеобеспечения в населенных пунктах на линии разграничения огня, сюда уже начали возвращаться мирные жители в надежде, что война, наконец, закончилась. И вот теперь снова «Грады», минометы, новые разрушения».