Боевики активизируют силы в Мариупольском направлении - Тымчук

На Мариупольском (Приморском) направлении, кроме обстрелов, наблюдаются попытки боевиков маневрировать силами и средствами, а также переброска пополнения на передовые позиции.

Об этом сказано в сообщении на странице в Facebook координатора группы Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука.

"На протяжении последних двух суток (26-27.03) российско-террористические войска не прекращали обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов на Донецком, Артемовском и Мариупольском направлениях, используя стрелковое оружие, 120-мм минометы и другое тяжелое пехотное вооружение (гранатометы, крупнокалиберные пулеметы)", - написал Тымчук.

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