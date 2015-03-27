Боевики в Донецке передали украинским волонтерам 22 тела погибших бойцов ВСУ
19:52, 27 марта 2015Война
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Боевики в Донецке передали украинским волонтерам 22 тела погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Тела передали в присутствии сотрудников Красного Креста - боевики "ДНР" / dt.ua
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на боевиков.
"Украинской стороне передано 22 тела, а также фрагменты тел погибших. На двух машинах они будут переправлены в Днепропетровск", - сказано в сообщении.
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Операция по передаче тел состоялась в Калининском морге Донецка в присутствии сотрудников Международного комитета Красного Креста.
Кроме того, неопознанные два тела, предположительно погибших боевиков, доставлены в Донецк волонтерами.
Ранее УНИАН сообщал, что боевики заявили ОБСЕ о 22 телах украинских военных в донецком морге.
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