Боевики в Донецке передали украинским волонтерам 22 тела погибших бойцов ВСУ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на боевиков.

"Украинской стороне передано 22 тела, а также фрагменты тел погибших. На двух машинах они будут переправлены в Днепропетровск", - сказано в сообщении.

Читайте такжеОБСЕ: боевики “ДНР” передали украинским медикам останки тел троих украинских солдат

Операция по передаче тел состоялась в Калининском морге Донецка в присутствии сотрудников Международного комитета Красного Креста.

Кроме того, неопознанные два тела, предположительно погибших боевиков, доставлены в Донецк волонтерами.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики заявили ОБСЕ о 22 телах украинских военных в донецком морге.