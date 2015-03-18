Боевики заявили ОБСЕ о 22 телах украинских военных в донецком морге

Об этом говорится в отчете миссии от 17 марта, опубликованном сегодня.

Наблюдатели следили за визитом представителей Совместного центра по контролю и координации по соблюдению режима прекращения огня в расположение Донецкого аэропорта. Там миссия ОБСЕ наблюдала за самопровозглашенными “службами по чрезвычайным ситуациям “ДНР”” и 20 заложниками, которых представители так называемой “ДНР” относят к украинским солдатам. Пленные проводили поиски погибших украинских бойцов под завалами нового терминала аэропорта.

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“Специальная мониторинговая миссия видела нахождение одного тела, которое забрал Международный комитет Красного Креста для перевозки в донецкий морг. Представитель “ДНР” сообщил, что это увеличило количество тел солдат украинских Вооруженных сил до 22-х, которые находятся в морге”, - отмечается в сообщении.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что боевики “ДНР” передали украинским медикам останки тел троих украинских солдат.