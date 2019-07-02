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В районе Станицы Луганской после отвода сил продолжают находиться боевики - разведка

13:35, 02 июля 2019
Война
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Разведение сил в районе Станицы Луганской было начато 26 июня / facebook.com/ato.news

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

«В районе населенного пункта Станица Луганская на территории, с которой, по заявлениям противника, выведены его войска, продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду», - отметил Гуцуляк.

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По данным Главного управления разведки Минобороны, российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращении украинских подразделений на прежде занимаемые позиции. Для подготовки соответствующих фейковых видеоматериалов привлекаются съемочные группы, в том числе, ведущих российских телеканалов.

Как сообщал УНИАН, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков в районе Станицы Луганской было начато 26 июня и завершено 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Теги: #Донбасс#война#Станица Луганская#разведение сил