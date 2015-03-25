Боевики за сутки усилили агрессию против контролируемой Украиной территории Луганщины - Москаль

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, агрессия боевиков против контролируемой Украиной территории Луганской области растет. За минувшую ночь обстрелы, перестрелки и боевые столкновения были зафиксированы на нескольких направлениях.

В Станице Луганской террористы периодически открывали огонь из автоматов и пулеметов по позициям украинских военных, расположенных в микрорайонах Старая и Новая Кондрашовка.

В окрестностях Крымского за вчерашний вечер и минувшую ночь неоднократно возникали боевые столкновения между украинскими силовиками и так называемыми «казаками», которые засели в Сокольниках. Окрестности Троицкого (Попаснянский район), где расположены опорные пункты украинских военных, были обстреляны из минометов.

Кроме того, взрывы мин и артиллерийских снарядов были слышны на автодороге Бахмутка вблизи 29-го блокпоста.

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Во всех случаях никто из мирных жителей не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано. Информации о раненых или погибших украинских военных не поступало.

Москаль отметил, что стали известны подробности вчерашнего диверсионного акта в Меловом (за 200 км от линии разграничения огня на границе с РФ). Как показала экспертиза, передвижная радиолокационная станция Противовоздушных сил Украины была повреждена не обстрелами из ручного противотанкового гранатомета, а в результате подрыва заложенной под военный грузовик взрывчатки. Диверсантов обнаружить пока не удалось.