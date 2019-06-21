В разведке рассказали о российском крейсере, способном нести ядерное оружие в Крыму

Речь идет также о надводных кораблях и подводных лодках, которые являются носителями ракетных комплексов типа «Калибр», а также бомбардировщиках Су-24М, которые могут нести ядерные бомбы.

На вооружении российских войск во временно оккупированном Крыму находятся средства, которые могут использоваться как носители тактического ядерного оружия.

Об этом говорится в ответе исполняющего обязанности заместителя командира Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого на информационный запрос УНИАН.

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«На вооружении российских войск в Крыму находятся средства, которые могут использоваться как носители тактического ядерного оружия», - говорится в ответе.

В частности, по данным разведки, такими средствами являются: ракетный крейсер «Москва», который оснащен противокорабельными ракетным комплексом «Базальт» с ракетами «Вулкан»; надводные корабли и подводные лодки, которые являются носителями ракетных комплексов типа «Калибр» и других противокорабельных ракет; бомбардировщики Су-24М, которые могут нести ядерные бомбы.

Как сообщал УНИАН, по данным разведки, Черноморский флот РФ со времени незаконной аннексии Крыма пополнился шестью подводными лодками и пятью кораблями с крылатыми ракетами типа «Калибр». Также РФ в рамках перевооружения развернула в оккупированном Крыму три дивизиона зенитно-ракетных систем С-400.

Кроме того, по данным разведки, РФ сосредоточила в Крыму 30 тыс. военных и планирует увеличить контингент еще на 7-10 тыс.