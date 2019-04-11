Разрушение Россией ракетного договора создает новые угрозы Украине – Турчинов

Секретарь СНБО подчеркнул, что выход России из ДРСМД является мощным толчком для вывода гонки вооружений на новый уровень.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что разрушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) создает угрозы Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал во время выступления на 12-м Киевском форуме по безопасности.

"Хочу подчеркнуть, что наращивание ракетного потенциала нашей страны является достаточно актуальной проблемой в условиях фактического разрушения Российской Федерацией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности", - отметил он.

Турчинов подчеркнул, что выход РФ из ДРСМД является мощным толчком для вывода гонки вооружений на новый уровень.

«Но, в первую очередь, ракеты средней и малой дальности угрожают нашей стране. Это вызов для нас. И, безусловно, наша задача - реально оценивать эти опасности и реальной им противодействовать», - подчеркнул секретарь СНБО.

В связи с этим он подчеркнул, что важным приоритетом для Украины является дальнейшее развитие «ракетного щита», создание новых ракетных систем.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон выдвинул России 60-дневный ультиматум на восстановление выполнения ДРСМД. В Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства по ДРСМД как средство защиты в ответ на действия РФ.

После окончания действия ультиматума президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы ядерный потенциал России преобладал потенциал цивилизованного мира, и объявил, что 2 февраля США начинают шестимесячный период выхода из ДРСМД.

4 марта 2019 года Россия официально заявила о выходе из ДРСМД, аргументируя это «необходимостью принятия неотложных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по данному договору».

В МИД Украины заявили, что в связи с выходом из ДРСМД Россия оказывает давление на европейских членов НАТО, целью которого является установление тотального контроля Москвы над широким регионом от Балтики до Средиземного моря.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ призван содействовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.