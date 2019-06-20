Появились свежие фото могил боевиков "ДНР"

Некоторых террористов хоронили "в стороне от всех людей, просто в поле".

Могилы "не местных" боевиков "ДНР" в ОРДО зарастают травой, о чем свидетельствуют свежие фото.

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Об этом сообщает "ОстроВ", ссылаясь на информацию местных жителей.

Многие объясняют подобное состояние могил боевиков тем, что "здесь лежат в большинстве своем просто не местные".

При этом отмечается, что боевиков в Горном (посёлок городского типа, подчиняется оккупационным властям, действующим в Харцызске) хоронили "в стороне от всех людей, просто в поле".

Ранее наемники на Донбассе "засветили" снаряд российского производства, который они воткнули в могильный холм ликвидированного террориста.