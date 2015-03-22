Артснаряд попал в здание донецкого железнодорожного вокзала

"Сегодня, 22 марта, Донецк подвергался обстрелам. В течение дня периодически были слышны взрывы. Системы жизнеобеспечения Донецка продолжают работать в штатном режиме", - сообщается на сайте Донецкого городского совета.

Читайте такжеБоевики готовят диверсии в Донецке и Луганске для возобновления боевых действий - ЛубкивскийСогласно информации, в результате обстрела города зафиксировано попадание снаряда в крышу поста электрической централизации станции "Донецк". Пострадавших нет.

Боевики традиционно обвинили в обстреле украинскую армию, однако в Генштабе опровергли эту информацию, заявив, что силы АТО артиллерию не используют.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что, несмотря на заявления об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения, стрельба из него не прекращается ни в Донецкой, ни в Луганской областях.