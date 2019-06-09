Ситуация на Донбассе: сегодня боевики совершили 14 обстрелов – штаб ООС

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Сегодня боевики на Донбассе совершили 14 обстрелов позиций Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

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Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации вели обстрелы с применением запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил: в районе Водяного с направления Азов и Веселое - из 122-мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и 82 мм; Павлополь с направления населенного пункта Украинское - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Верхнеторецкого со стороны населенного пункта Михайловка - из 120-мм минометов; в районе населенного пункта Талаковка - из крупнокалиберных пулеметов; дважды Гнутово со стороны Азова и Верхнеширокиного - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Новолуганского с направления Доломитное - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; Новоалександровки с направления населенного пункта Калиновое и Калиново-Борщеватое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение боевой машины пехоты, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; Зайцево из направления Гольмовское и Зайцево - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет, добавили в пресс-центре.