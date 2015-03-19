В Мариуполе неизвестные обстреляли маршрутку с пассажирами
22:09, 19 марта 2015Война
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В Мариуполе неизвестные обстреляли маршрутное такси.
Об этом сообщает сайт 0629.
В пресс-службе Мариупольского управления милиции уточнили, что в маршрутке находились пассажиры, но они не пострадали.
Водитель автомобиля рассказал, что во время поездки по улице Черноморской возле Приморской райадминистрации услышал непонятные звуки. Мужчина решил, что маршрутка вышла из строя, и остановился. Однако при осмотре транспортного средства он заметил 3 разбитых окна в салоне.
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Милиция устанавливает характер повреждений и обстоятельства происшествия
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