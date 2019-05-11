Оккупанты на Донбассе заставляют получать паспорта РФ - ГУР

Также руководством ФСБ РФ вводятся дополнительные ограничения по пересечению неконтролируемого украинской властью участка границы с Россией.

На территории оккупированного Донбасса российским командованием доказано распоряжение к личному составу соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ об обязательности получения всеми военнослужащими российского гражданства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на данные Главного управления разведки Украины.

Вместе с тем руководством ФСБ РФ вводятся дополнительные ограничения по пересечению неконтролируемого украинской властью участка границы с Россией. Прежде всего ограничения касаются лиц, которые имеют отношение к оккупационным администрациям или проходят службу в рядах российских оккупационных войск и в силовых структурах так называемых "Л/ДНР".

Для указанной категории лиц пересечение украинско-российской границы возможно только при условии служебной командировки с предварительным информированием российской стороны о времени, месте и цели поездки. В случае попытки таких лиц осуществить выезд в РФ по собственному желанию, осуществляется их тщательный уход на российских пропускных пунктах, после чего в большинстве случаев принимается решение о запрете им на въезд в Россию.

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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство Украины примет решение, согласно которому российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса, будут признаны незаконными.

Напомним, выдача Россией своих паспортов жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей может нести Украине серьезную угрозу в виде российской агрессии на подконтрольных территориях.

Журналист и блогер Айдер Муждабаев заявил, что человек с российским паспортом уже наказан, потому что он обязан служить в российской армии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Москве думают о том, чтобы распространить упрощенную процедуру выдачи паспортов РФ на граждан Украины.

24 апреля Украина обратилась в Совбез ООН из-за решения президента РФ Владимира Путина по упрощению выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Действия Кремля вызвали широкий резонанс как в Украине, так и за ее пределами. Президент Украины Петр Порошенко призвал международных партнеров не допустить худшего сценария, жестко осудить деструктивные и преступные действия российской власти.

Со своей стороны министр иностранных дел Павел Климкин призвал украинских граждан, которые находятся в оккупированных частях Донецкой и Луганской области не принимать российские паспорта.

Заседание Совета безопасности ООН состоялось 25-го апреля