РФ продолжает перебрасывать вооружение боевикам: в Иловайск прибыли 6 вагонов и 12 крытых платформ

За прошедшие сутки отмечены также очередные поставки материально-технических ресурсов с территории РФ, большая часть была доставлена «северным маршрутом» автотранспортом, а также ж\д транспортом.

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Всего на станции Иловайск зафиксировано прибытие 6 вагонов и 12 крытых платформ (предположительно с РСЗО и командно-штабными машинами). Зафиксировано перемещение через Луганск и Краснодон порядка 40 транспортных единиц в составе конвоев снабжения, а также 12 единиц боевой техники (в основном ББМ)", - говорится в сообщении.

Характерной особенностью стало наличие в составе конвоев, идущих из России, значительного количества специальной техники – транспортно-заряжающих машин, топливозаправщиков, инженерной техники и оборудования (кранов, путепрокладчиков и т.п.). Поставки материально-технических ресурсов в течении последних дней касались, в первую очередь, Луганского направления и Артёмовско-Донецкого участка.