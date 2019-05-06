Порошенко обещает, что после увеличения доплат военные «на передовой» будут получать более $1 тысячи в месяц

Действующий глава государства дал поручение министру оборону еще на 5 тыс. грн поднять доплаты военным за пребывание на первой линии обороны.

Действующий президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку увеличить доплаты военным на первой линии обороны в зоне проведения операции Объединенных сил еще на 5 тысяч гривен, после этого бойцы «на передовой» в целом будут получать более 1 тысячи долларов США в месяц.

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Об этом Порошенко сообщил во время выступления по случаю дня пехоты в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, которое транслировали украинские телеканалы.

«Я принял решение, что мы делаем дальнейшее увеличение доплат денежного содержания бойцам подразделений, находящихся на первой линии операции Объединенных сил», - заявил он.

По словам Порошенко, доплаты военнослужащим, находящимся на первой линии обороны, увеличены до 17 тысяч гривень.

«Что будет в целом - минимум 10,3-10,4 тыс. грн, это денежное довольствие, 12 тыс. грн доплаты, которые есть сейчас, и плюс 5 тыс. грн - это 17 тысяч гривен доплаты, и выходим на сумму, превышающую 27 тысяч гривен на каждого военнослужащего», - подчеркнул он.

«Как мы и говорили, украинский воин на первой линии будет получать около тысячи гривен в день и более тысячи долларов в месяц», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко отправился в зону проведения ООС.