Для Гааги: ГПУ показала последствия обстрела оккупантами жилых кварталов Марьинки (фото)

Установлено повреждение из тяжелой артиллерии 8 жилых домов и гражданского автомобиля.

Прокуроры управления Генеральной прокуратуры по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, задокументировали очередные факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны, в частности, массированный обстрел жилых кварталов Марьинки.

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Как сообщила пресс-служба ГПУ, добытые доказательства о нарушении Российской Федерацией норм международного права будут переданы в Международный уголовный суд.

"Во время осмотра места происшествия установлено повреждение 8 жилых домов и 1 гражданского автомобиля. В ходе проведения следственных действий установлено, что обстрел осуществлялся минами калибра 82 мм с села Трудовские Петровского района Донецка (временно оккупированная территория)", - говорится в сообщении.

Обстрел произошел 3 мая около 05.15.

Правоохранители принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.