С конца января из зоны АТО выехало более 12 тыс. человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая.

Быстрая отметила, что в последнее время граждане выезжают в основном с территорий, контролируемых террористами.

"Ежедневно в транзитные пункты ГСЧС в Славянске и Константиновке обращаются 20-50 человек, желающих покинуть опасные территории. Причем в основном люди покидают территории, находящиеся под контролем террористов. В частности, вчера 22 человека покинули Горловку, Макеевку, Донецк, Енакиево, Харцызск, Дебальцево", - сказала Быстрая.

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Также она сообщила, что в целом из зоны проведения АТО до других регионов переселено 758 тыс. 239 человек, из них 134 тыс. 284 - дети и 351 тыс. 658 - люди с ограниченными возможностями.

По словам Быстрой, в 922 объектах различной формы собственности в случае необходимости можно разместить более 15 тыс. вынужденных переселенцев.

Ранее УНИАН сообщал, что в феврале опасные районы Донбасса покинуло более 11 тысяч человек.