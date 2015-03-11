Боевики из минометов обстреляли позиции сил АТО в районе Широкино

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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Также, по его данным, активность боевиков зафиксирована в районе Авдеевки, Тоненького, Сокольников, Песок и ряде других населенных пунктов.

"В районе населенного пункта Безыменное (Мариупольское направление) наблюдается сосредоточение артиллерийской группы боевиков, здесь противник формирует мощный артиллерийский кулак. Зафиксировано 16 установок РСЗО, 28 орудий ствольной артиллерии (из них как минимум 12 САУ - 122-мм 2С1 "Гвоздика" и 152-мм 2С3 "Акация")", - написал Дмитрий Тымчук.

Он также отметил, что через Дебальцево на юг, в район Снежного и Красного Луча, проследовало несколько колонн автотранспорта и бронетехники. В их составе - 24 танка, 35 ББМ, порядка 25 единиц автотранспорта.

"В район Майорска противник перебросил бронегруппу. В ее составе - 6 танков, 11 ББМ, при поддержке батареи противотанковой артиллерии (шесть 100-мм орудий МТ-12 "Рапира"), - отметил Дмитрий Тымчук.