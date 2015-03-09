Порошенко: Во время выхода сил АТО из Дебальцево погибли 19 украинских военных
23:12, 09 марта 2015Война
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Во время выхода сил антитеррористической операции из Дебальцево погибли 19 украинских военнослужащих, 135 - получили ранения.
REUTERS
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Первому национальному телеканалу в понедельник вечером.
”Во время организованного выхода из плацдарма погибло по данным всех служб... 19 военнослужащих, при выходе 135 - получили ранения, 9 - все еще остаются в плену, потому что вы знаете, мы 150 - из плена освободили”, - сказал он.
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Порошенко добавил, что судьба 12 военнослужащих пока еще уточняется.
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