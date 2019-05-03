Полторак о последствиях паспортизации ОРДЛО: Россия может начать широкомасштабную войну

Полторак назвал решение России об упрощенном получении российских паспортов украинцами на оккупированном Донбассе продолжением «ползучей оккупации» Украины.

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что решение Российской Федерации о паспортизации жителей ОРДЛО может быть одним из элементов подготовки к широкомасштабной агрессии против Украины.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских информационных телеканалов.

Комментируя соответствующий указ президента РФ Владимира Путина Полторак отметил: «Я думаю, что это продолжение ползучей оккупации Украины. Это очередной эксперимент, который президент РФ господин Путин уже попытался испытать в Украине. Конечно, это может повлиять как на ситуацию в стране, так и на оккупированных территориях».

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Министр отметил, что «в любое время под предлогом защиты россиян Россия сможет начать широкомасштабную агрессию. И это, выдача паспортов, может быть одним из элементов подготовки к таким действиям».

По словам Полторака, Украина, в свою очередь, должна строить свою сильную армию, давать политическую оценку тем действиям, которые сегодня происходят, объединять партнеров в международную коалицию и давить на Россию для того, чтобы она прекратила нарушать международное право.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, которые живут на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия.

В МИД отмечают, что нормативно-правовые акты РФ, как предыдущие так и будущие, направленные на предоставление гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаваться украинской стороной.