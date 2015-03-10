За минувшие сутки боевики 18 раз обстреляли силы АТО на Донецком направлении
За минувшие сутки боевики 18 раз обстреляли позиции сил АТО на Донецком направлении.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
"На Донецком направлении за прошедшие сутки была наиболее напряженная обстановка в районе населенных пунктов Пески, Водяное, Тоненькое, Опытное, Авдеевка, а также в районе шахты Дутовская. Именно там за сутки боевики 18 раз нарушали условия прекращения огня", - подчеркнул Селезнев.
Спикер уточнил, что боевики вели огонь из автоматических гранатометов, минометов, а также использовали артиллерию.
Читайте такжеНа мариупольском направлении сосредоточены около 2 500 боевиков
Также Селезнев отметил, что на Артемовском направлении за сутки зафиксировано 4 обстрела позиций сил АТО и произошло боевое столкновение. "В течение 30 минут длился бой в районе населенного пункта Майорское. Именно там находится одно из подразделений сил антитеррористической операции", - отметил Селезнев. По его словам, нападение боевиков было отбито.
Кроме того, по данным представителя АТО, боевики дважды наносили артиллерийский огонь по украинским позициям, которые размещены в районе Троицкого, и из противотанковых управляемых ракет обстреляли позиции сил АТО в районе населенного пункта Луганское.
На Луганском направлении боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Боевики вели огонь из стрелкового оружия по украинским подразделениям, расположенных возле населенных пунктов Крымское и Сокольники.