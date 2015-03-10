За минувшие сутки боевики 18 раз обстреляли силы АТО на Донецком направлении

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

"На Донецком направлении за прошедшие сутки была наиболее напряженная обстановка в районе населенных пунктов Пески, Водяное, Тоненькое, Опытное, Авдеевка, а также в районе шахты Дутовская. Именно там за сутки боевики 18 раз нарушали условия прекращения огня", - подчеркнул Селезнев.

Спикер уточнил, что боевики вели огонь из автоматических гранатометов, минометов, а также использовали артиллерию.

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Также Селезнев отметил, что на Артемовском направлении за сутки зафиксировано 4 обстрела позиций сил АТО и произошло боевое столкновение. "В течение 30 минут длился бой в районе населенного пункта Майорское. Именно там находится одно из подразделений сил антитеррористической операции", - отметил Селезнев. По его словам, нападение боевиков было отбито.

Кроме того, по данным представителя АТО, боевики дважды наносили артиллерийский огонь по украинским позициям, которые размещены в районе Троицкого, и из противотанковых управляемых ракет обстреляли позиции сил АТО в районе населенного пункта Луганское.

На Луганском направлении боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Боевики вели огонь из стрелкового оружия по украинским подразделениям, расположенных возле населенных пунктов Крымское и Сокольники.