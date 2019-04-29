Пиротехники ГСЧС обезвредили на Донбассе 18 взрывоопасных предметов
Специалисты пиротехнических подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил обезвредили на Донбассе 18 взрывоопасных предметов.
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Как сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook, за неделю пиротехники обследовали и разминировали 73,6 га гектара территории Донецкой и Луганской областей.
В частности, работы проводились на Донецкой фильтровальной станции (с. Крутая Балка), в районе подземного газопровода высокого давления в городе Мариуполь, на территории, прилегающей к сети водоснабжения населенного пункта Нижняя Ольховая, шлаконакопителях в населенных пунктах Торецкое и Новгородское и на кладбищах Донецкой и Луганской областей.
"Продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в городах Марьинка и Красногоровка, за неделю сотрудники ГСЧС полностью восстановили пять жилых домов. В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда, личным составом ГСЧС была оказана помощь 592 лицам. Основные усилия в течение прошлой недели были сосредоточены на поддержании необходимого уровня безопасности населения в пределах населенных пунктов и объектов инфраструктуры в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.