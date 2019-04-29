Оккупанты на Донбассе 6 раз обстреляли позиции ВСУ, применяли запрещенное вооружение

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских военных из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики российско-оккупационных войск на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня.

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Как сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды возле Широкиного и дважды - вблизи Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Золотое-4 из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - возле села Майское.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.