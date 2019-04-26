Боевики "ДНР" объявили "охоту" на своего экс-главаря (фото)
Боевики "ДНР" объявили в розыск бывшего "военного коменданта" оккупированной Горловки Юрия Микулина, которого подозревают в совершении тяжкого преступления.
Читайте такжеСмертельный удар ВСУ на Донбассе попал на видео
Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter. "Горловские полицаи внезапно обоснованно заподозрили неоднократно судимого бывшего "военного коменданта" Горловки в совершении тяжкого преступления. Надеюсь, при задержании он окажет вооруженное сопротивление", - написал он, опубликовав ориентировку на разыскиваемого боевика.
Отметим, что террорист Юрий Микулин числится в базе сайта "Миротворец".
Ранее в сеть попало видео ликвидации пулеметчика — боевика террористической "ДНР".