Боевики "ДНР" объявили "охоту" на своего экс-главаря (фото)

Какое преступление совершил бывший "комендант" Горловки, не уточняется.

Боевики "ДНР" объявили в розыск бывшего "военного коменданта" оккупированной Горловки Юрия Микулина, которого подозревают в совершении тяжкого преступления.

Читайте такжеСмертельный удар ВСУ на Донбассе попал на видео

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter. "Горловские полицаи внезапно обоснованно заподозрили неоднократно судимого бывшего "военного коменданта" Горловки в совершении тяжкого преступления. Надеюсь, при задержании он окажет вооруженное сопротивление", - написал он, опубликовав ориентировку на разыскиваемого боевика.

Отметим, что террорист Юрий Микулин числится в базе сайта "Миротворец".

Ранее в сеть попало видео ликвидации пулеметчика — боевика террористической "ДНР".