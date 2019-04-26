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Боевики "ДНР" объявили "охоту" на своего экс-главаря (фото)

11:14, 26 апреля 2019
Война
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Микулин находится в базе "Миротворца" / фото twitter.com/666_mancer

Боевики "ДНР" объявили в розыск бывшего "военного коменданта" оккупированной Горловки Юрия Микулина, которого подозревают в совершении тяжкого преступления.

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Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter. "Горловские полицаи внезапно обоснованно заподозрили неоднократно судимого бывшего "военного коменданта" Горловки в совершении тяжкого преступления. Надеюсь, при задержании он окажет вооруженное сопротивление", - написал он, опубликовав ориентировку на разыскиваемого боевика.

Отметим, что террорист Юрий Микулин числится в базе сайта "Миротворец".

фото twitter.com/666_mancer

Ранее в сеть попало видео ликвидации пулеметчика — боевика террористической "ДНР". 

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Теги: #Донбасс#ДНР#боевики