В Дебальцево не осталось целых домов - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив на брифинге в Киеве.

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«Насилие необходимо прекратить, поскольку оно перерастает в настоящую катастрофу в рамках некоторых местностей, и если говорить о Дебальцево, например, то наши представители сказали, что в Дебальцево не осталось ни одного дома, который не был бы разрушен или поврежден обстрелами», - заявил Боцюркив.

Как сообщал УНИАН, ранее в миссии заявляли о значительных разрушениях в захваченном боевиками Дебальцево.

Украинские военные оставили Дебальцево 18 февраля. Пророссийские сепаратисты и войска России продолжали наступление на город на Донетчине вопреки минским договоренностям о перемирии от 12 февраля.