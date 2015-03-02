Боевики перебросили в район Новоазовска 20 танков, южнее трассы на Мариуполь оборудуются опорные пункты

На приморском направлении, в районе Новоазовска и севернее данного населенного пункта, продолжается сосредоточение ударной тактической группы российско-террористических войск: 550-600 российских наемников и военнослужащих РФ, до 20 танков, 33 ББМ, 28 орудий ствольной артиллерии, 16 установок РСЗО.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Перед данной группой сосредоточены мелкие тактические группы «ДНР» - в основном до взвода, но зафиксировано несколько формирований численностью до роты, данные формирования имеют небольшое количество тяжелой бронетехники и выполняют функцию «лёгкой пехоты» в составе «приморской» тактической группы российско-террористических войск", - говорится в сообщении.

Тымчук также отмечает, что в этом районе, южнее трассы на Мариуполь, за Саханкой, противник продолжает совершенствовать свою оборону – оборудуются взводные и ротные опорные пункты, активно устанавливаются минно-взрывные заграждения, проводится ряд других мероприятий. Кроме того, террористы продолжают наносить удары в районе н.п. Широкино, Октябрь, Заиченко.