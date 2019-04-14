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На Донбассе спасатели за неделю обезвредили около полусотни взрывоопасных предметов

21:49, 14 апреля 2019
Война
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В ходе работ было обследовано 35,15 га территории / фото УНИАН

Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил за неделю обезвредили на Донбассе около полусотни взрывоопасных предметов.

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Об этом сообщает пресс-цент штаба Операции Объединенных сил.

Отмечается, что в течение недели силы и средства подразделений ГУ ГСЧС Украины в Донецкой и Луганской областях привлекались к пиротехническим работам, восстановлению жилых домов и объектов инфраструктуры, поврежденных в результате артиллерийских обстрелов, которые произошли в течение 2014-2017 годов.

«В соответствии с распоряжениями командующего Объединенными силами в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС проводились работы по обследованию и очистке территорий от взрывоопасных предметов на Донецкой фильтровальной станции (с. Крутая Балка), в районе автодороги «Горловка-Торецк» вблизи напорного трубопровода Д = 2300 мм от насосной станции «Северский Донец - Донбасс», возле подземного газопровода высокого давления ф325 (г. Мариуполь), в пределах КПВВ «Марьинка» и Никифоровского месторождения тугоплавких глин (с. Никифоровка)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе работ было обследовано 35,15 га территории, обнаружено и обезврежено 48 взрывоопасных предметов.

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Теги: #Донбасс#мины на Донбассе