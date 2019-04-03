С начала агрессии РФ на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 269 гражданских лиц

Около 16 тыс. кв км на Донбассе содержат участки местности, которые представляют минную опасность для населения.

С начала вооруженной агрессии России на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 269 гражданских лиц, из них 27 детей.

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Об этом сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Максим Комисаров на брифинге в Киеве.

«С начала вооруженной агрессии Российской Федерации на территориях Донецкой и Луганской областей в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданских лица - 269 погибли и 564 ранены, из них - 125 детей: 27 погибли и 98 получили ранения», - сообщил он.

Комисаров добавил, что на сегодняшний день около 16 тысяч квадратных километров Луганской и Донецкой областей, в том числе и временно оккупированные территории, содержат участки местности, которые представляют минную опасность для населения.