Отрабатывают скрытое выдвижение на передовую: разведка сообщила об активизации боевиков на Донбассе

На тренировках боевики отрабатывают меры маскировки, а также быстрого развертывания артиллерийских систем и сокращения времени на подготовку их к стрельбе по определенных объектах.

Боевики российско-оккупационных войск на Донбассе в усиленном режиме отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута на пресс-брифинге о ситуации на линии соприкосновения.

"Командование российско-оккупационных войск под видом занятий по боевой готовности повысило интенсивность тренировок артиллерийских и танковых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ по скрытому выдвижению на передовые позиции. В том числе речь идет о вооружении, запрещенном Минскими договоренностями", - отметил Праута.

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По его словам, в ходе тренировок особое внимание уделяется повышению навыков личного состава по выполнению нормативов, касающихся быстрого развертывания артиллерийских систем и сокращения времени на подготовку их к стрельбе по определенным объектам.

Пресс-секретарь Минобороны также добавил, что на тренировках боевики отрабатывают комплексные мероприятия по маскировке и введению в заблуждение с использованием ложных позиций, оборудованных на передовой.