Арабские Эмираты опровергают заключение договоров о поставках оружия Украине

Об этом сообщает пресс-служба арабского МИД со ссылкой на заместителя министра иностранных дел страны по военным вопросам Фариса Аль Мазруи.

"Соглашение о военном и безопасностном сотрудничестве, подписанное между Объединенными Арабскими Эмиратами и Республикой Украина не включает никаких договоров относительно продажи оружия", - заявил Мазруи.

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"Эта сделка является частью будущего сотрудничества между двумя странами в этом направлении", - сказал заместитель главы МИД ОАЭ.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о сотрудничестве в сфере поставок вооружений и военной техники.

В то же время, Украинская правда сообщает, что после заявления МИД ОАЭ, Геращенко объяснил свои слова тем, что под "вооружением" имел в виду технику типа автомобилей "Кугуар". Он добавил, что такие автомобили уже поставляются из Арабских Эмиратов в зону АТО.

Геращенко также заявил, что всю информацию изложил в своем посте, в котором, по его словам, о летальном оружие ничего не написал.

"А я не написал ни слова о летальном оружии, не использовал слова" "тяжелое вооружение"", - добавил он.