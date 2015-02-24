Порошенко договорился о поставках оружия из ОАЭ (фото)

14:16, 24 февраля 2015
Политика
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Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о сотрудничестве в сфере поставок вооружений и военной техники.

Anton Gerashchenko Facebook
 

Об этом сообщил народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с наследным принцем эмирата Абу Даби, заместителем верховного главнокомандующего Объединенных Арабских Эмиратов, генерал-полковником Муххамедом бен Заидом аль Нахайяном.

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«Во время встречи достигнута договоренность о сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами в сфере поставок Украине определенных видов вооружения и военной техники», - отметил Геращенко.

REUTERS

Вместе с тем он сообщил, что виды и объемы поставок пока разглашению не подлежат.

«Однако стоит отметить тот факт, что арабы, в отличие от европейцев и американцев, не боятся угроз Путина о развязывании третьей мировой войны в случае поставки Украине вооружений и военной техники», - подчеркнул Геращенко.

REUTERS

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