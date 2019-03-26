Боевики обстреляли позиции ВСУ из вооружения БМП и ПТРК, ранен военный

В течение суток зафиксированы 14 обстрелов по украинским позициям.

С начала текущих суток противник 14 раз обстрелял позиции наших войск, четыре раза применив вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями, потратив 31 мину калибров 120 и 82 мм.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, в результате обстрелов ранен один украинский боец.

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Враг использовал гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, минометы калибра 120 и 82 мм, вооружение боевой машины пехоты БМП-1 и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Авдеевка, Лебединское, Красногоровка, Каменка, Водяное, Марьинка, Крымское, Новолуганское, Новозвановка, Троицкое и хутор Вольный.

"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, боевая группа К-2 из 54-й бригады полностью уничтожила командный пункт врага в Луганской области.