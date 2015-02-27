В Минобороны заявили, что сегодня продолжится отвод тяжелого вооружения на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Управления информационных технологий Министерства обороны Украины полковник Сергей Галушко.

"Вчера начат отвод первых подразделений, это противотанковые подразделения, вооруженные 100-мм артиллерийскими системами МТ-12 "Рапира". Они отводятся на позиции, которые находятся на расстоянии не менее 25 км от линии разграничения. Именно так прописано в Минских договоренностях от 12 февраля. Сегодня мы продолжим отвод наших подразделений", - отметил Галушко.

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Вместе с тем, он подчеркнул, что "ВСУ оставляют достаточно сил и средств вдоль линии соприкосновения сторон на случай нарушения террористами и российскими войсками, которые их поддерживают, условий прекращения огня, и на случай обороны наших позиций".

По его словам, мероприятия отвода вооружения проводятся при наблюдении представителями ОБСЕ.