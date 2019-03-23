Геращенко анонсировала открытие КПВВ Золотое на Донбассе

По словам Геращенко, об этом уже уведомлены международные партнеры.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что пункт пропуска Золотое на линии разграничения в Луганской области будет открыт в воскресенье, 24 марта.

Об этом сообщает Громадське.

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"Украина определила дату открытия КПВВ “Золотое”. Мы планируем открыть его в воскресенье утром", - сказала она.

По словам Геращенко, об этом уже уведомлены международные партнеры.

Напомним, что в марте 2016 работа КПВВ Золотое в Луганской области была приостановлена.