Имя раненого на Донбассе - Курякин Александр Владимирович.

Стало известно о ранении на Донбассе российского наемника из Бурятии Александра Курякина.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

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"Особенности "гражданской" войны... Сорока на хвосте принесла, что накануне в Стахановскую ЦБ представители оккупационных войск привезли раненого с диагнозом "минно-взрывная травма, ампутация 3-й части нижне-правой голени", - сообщает офицер.

Имя раненого на Донбассе - Курякин Александр Владимирович 1967 г.р., в/ч 69647, 37 омсбр ВС РФ родом из г. Кяхты (Республика Бурятия).

"Вскоре в одном из приказов МО РФ за обучение в Ростовской области ихтамнет Александр получит медаль "За отвагу" или "За боевые заслуги", - добавил военный.