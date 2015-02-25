Силовики поймали десятерых боевиков, обстреливавших Логвиново (видео)

Все задержанные боевики - жители г. Енакиево и г. Макеевка, 1971 - 1975 г.р. К террористам мужчины попали в ноябре прошлого года после задержания их местной «комендатурой», которая заботилась о привлечения бесплатной рабочей силы.

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У тех, кто «попался», забирали документы и отправляли на строительство блокпостов, рытье окопов, разгрузку строительных материалов. С декабря прошлого года, после соответствующего обучения, боевиков поставили с оружием в руках охранять блокпост «Ждановка».

Задержанные рассказали, что в составе незаконного военизированного формирования они участвовали в обстреле поселка Логвиново Артемовского района Донецкой области. За эту «работу» «ЛНРовцы» обещали заплатить мужчинам по 3 - 4 тысячи гривен.