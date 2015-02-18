Бойцы 30-й бригады вышли из окружения в Логвиново, взяв в плен 15 боевиков

Об этом в Facebook сообщил журналист и волонтер Родион Шовковский.

Он также рассказал, что по пути украинские военные сумели взять в плен 15 боевиков.

«За нами солнце было, они (боевики – ред.) нас плохо видели. Мы махнули, типо свои. Подпустили ближе и взяли в плен 15 человек», - написал он.

Кроме пленных боевиков солдаты также захватили три мини ПТУРса российского производства.

Читайте такжеСилы АТО начали вывод войск из Дебальцево (фото)

В то же время, по словам Шовсковского, в настоящее время боевики ведут обстрелы по Луганскому и Мироновскому.

"Гражданских по трассе не пускают. Сейчас даже медицину не пускают. За этим холмом уже градами дорогу кроют по нашим, которые выходят. Выезжают на всём, что двигается. Резина рвётся об осколки снарядов, доезжают на дисках", - пишет Шовковский.