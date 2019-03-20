Донбасс в шрамах: в сети показали, как выглядят из космоса последствия боев (видео)

Также показаны кадры с мест самых серьезных боев в 2014 году.

Журналист Эльдар Сарахман опубликовал интересную подборку спутниковых снимков районов Донбасса, пострадавших в результате войны.

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Видеоролик со снимками он опубликовал на своей странице в Facebook. "Израненный войной Донбасс. Собрал десятки снапшотов из обновленных Google-карт 2019. ВОПы, блиндажи, опорные пункты на линии разграничения. В местах самых серьезных боевых столкновений в 2014-м воронки от артиллерии заросли сорняками. Но в некоторых зонах они видны до сих пор. Уже не говоря о горячих местах нынешних боев", - говорится в его сообщении.

Ранее житель Донецка, который публикуется в соцсетях под ником "Виконста", продемонстрировал на фото и видео центральную часть оккупированного города.