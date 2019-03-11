В ВСУ рассказали, что уровень укомплектованности армии составляет 85%

Укомплектованность оружием и техникой воинских частей, задействованных в проведении операции Объединенных сил, составляет 99%.

Уровень укомплектованности армии основными образцами вооружения и военной техники составляет 85%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов на брифинге в Киеве.

«На сегодняшний день укомплектованность ВСУ основными образцами вооружения и военной техники составляет около 85%, а воинских частей, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил - 99%», - заявил он.

По словам Шевцова, для достижения указанного уровня в течение 2014-2018 годов проведен большой объем работы в части восстановления боеспособности вооружения и военной техники как за счет ремонта, так и за счет поставки нового модернизированного вооружения и военной техники и создания «практически с нуля» системы технического обеспечения войск на всех уровнях.

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Шевцов заметил, что в 2014 году с начала приведения оружия и техники в боеспособное состояние оказалось, что отчетные показатели уровня исправности, которые в то время указывались на уровне 88% имеющегося ВВТ не подтвердились и были значительно завышены. Фактический уровень исправности ВВТ оказался на 40-45% ниже, чем было заявлено.

В частности, около 50% образцов требовали дополнительного технического обслуживания и текущего ремонта из-за физического старения, разрушения соответствующих трубопроводов, систем электропитания и других систем вооружения и военной техники.

В то же время, по его словам, в центре учета избыточного имущества ВСУ для реализации, в том числе на экспорт, находилось более 10 тысяч основных образцов ВВТ: сотни танков, БМП, артиллерийских систем и ЗРК.