Светлодарск и Луганское находятся под контролем сил АТО

Город Светлодарск и поселок Луганское Донецкой области находятся под контролем украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель руководителя АТО в Донецкой и Луганской области Валентин Федичев.

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«Светлодарск, Луганское - важнейшие места барьерного рубежа. К барьерному рубежу относятся водохранилища вблизи этих городов, а также река Лугань с ее танконедоступнимы берегами. Поэтому оперативная необходимость требует сохранять контроль над этими местами. Они находятся под украинским контролем», - сообщил он.