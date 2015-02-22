Боевики отказались принимать гуманитарную помощь для жителей Дебальцево – штаб АТО

Боевики террористической организации ”ДНР”, которые контролируют Дебальцево, отказались принимать гуманитарную помощь для жителей города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

В частности, он напомнил, что 21 февраля в Дебальцево прибыли представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представители Международного комитета Красного Креста.

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«Последние доставили в город Дебальцево гуманитарную помощь. Это 5 грузовых автомобилей с продовольствием и медикаментами», - сообщил Лысенко.

Вместе с тем он отметил, что в Дебальцево прибыл российский «гуманитарный груз».

«От украинской гуманитарной помощи представители так называемой «ДНР» отказались», - подчеркнул Лысенко.