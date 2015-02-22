Боевики отказались принимать гуманитарную помощь для жителей Дебальцево – штаб АТО
Пресс-секретарь АТО отметил, что представители "ДНР" отказались от украинской гуманитарной помощи.
Боевики террористической организации ”ДНР”, которые контролируют Дебальцево, отказались принимать гуманитарную помощь для жителей города.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
В частности, он напомнил, что 21 февраля в Дебальцево прибыли представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представители Международного комитета Красного Креста.
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«Последние доставили в город Дебальцево гуманитарную помощь. Это 5 грузовых автомобилей с продовольствием и медикаментами», - сообщил Лысенко.
Вместе с тем он отметил, что в Дебальцево прибыл российский «гуманитарный груз».
«От украинской гуманитарной помощи представители так называемой «ДНР» отказались», - подчеркнул Лысенко.