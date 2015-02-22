Под Мариуполем боевики второй раз за день танками атакуют военных - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

В частности, по словам спикера, под Мариуполем сейчас происходит уже вторая танковая атака боевиков за сутки.

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"Там уже две атаки зафиксировано, но пока там продолжается боевое противостояние", - сказал Лысенко, отметив, что не может сообщить другую информацию, "поскольку бой продолжается".

Лысенко добавил, что украинские военные держат позиции, и обратно никто ни шагу не сделал.