В минувшие сутки в зоне АТО погиб один военный, еще трое ранены - Лысенко
13:21, 22 февраля 2015Война
788 0
В минувшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, еще трое были ранены.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
Читайте такжеВ Харьков прибыли 133 освобожденных из плена украинских военных (фото)
"За последние сутки погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения", - отметил Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter