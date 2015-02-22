В минувшие сутки в зоне АТО погиб один военный, еще трое ранены - Лысенко

13:21, 22 февраля 2015
Война
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В минувшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, еще трое были ранены.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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"За последние сутки погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения", - отметил Лысенко.

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