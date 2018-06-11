Дебальцево: оставить нельзя удерживать

В Генштабе не называют ситуацию в Дебальцево критической, но подтверждают уличные бои. По последней официальной информации, боевики атакуют город штурмовыми группами при поддержке артиллерии и бронетехники. Также, согласно официальным сообщениям, часть населенного пункта захвачена бандитами, и силы АТО осуществляют маневр подразделениями, сдерживая агрессию противника ответным огнем.

Не стоит бороться за символы

Город Дебальцево, как, в свое время, Донецкий аэропорт, уже стал для украинцев неким символом борьбы, противостояния российской агрессии. Но, по мнению главы правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, украинская армия сегодня борется за символы, которые теряет, а необходимо бороться рационально, сохраняя ресурсы, людей и позиции, которые можно защищать. «Это не война за символы. В войне надо побеждать, а не символы получать», - считает эксперт.

С ним согласен народный депутат, командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, который настаивает на необходимости отвода войск из «горячей точки» (УНИАН беседовал с комбатом около восьми часов вечера 17 февраля). «По ряду причин военного характера, я не могу детально описывать, что там происходит. Но нам необходимо, пока еще есть время, мощно бить по врагу, отводить части, заблокированные там, и выравнивать линию фронта», - отмечает он.

По мнению Семенченко, «статичное стояние на месте может привести к очень печальным последствиям». «Мы ожидаем приказ, нам нужно начать решительно действовать», - считает комбат.

По его словам, котла пока нет, но «есть очень большая угроза его возникновения». При этом Семенченко просит не паниковать тех, кто находится в тылу: «У нас достаточно сил и средств, чтобы мощным ударом изменить ситуацию, но для этого нужно решения верховного главнокомандующего».

Отвечая на вопрос, утратил ли город Дебальцево свое стратегическое значение как крупнейший транспортный узел востока Украины и собственно есть ли смысл его удерживать нашим военнослужащим, он отметил, что «стратегическое значение пункта оценивается не только с точки зрения инфраструктуры и месторасположения на карте, но и с точки зрения сохранения жизни людей». «То, что сложно было сделать вчера, уже нельзя сделать сегодня. Сейчас, если просто сидеть на месте, то мы добьемся реального окружения. Необходимы решительные действия. Что касается стратегического значения города, то нужно его всегда сравнивать с тем костяком армии, который мы теряем в случае, если будем просто сидеть на месте», - продолжает он.

Три возможных варианта развития событий

В свою очередь, Владимир Фесенко считает, что военные командиры боятся принятия любых решений: «Давайте честно оценивать ситуацию. Если Генштаб отдал бы приказ отвести наших военных с оружием и техникой, не сдаваться, а именно отвести, то это был бы один из вариантов решения проблемы. Если военнослужащих в городе нельзя обеспечивать боеприпасами и если есть проблема с артиллерийской поддержкой - тогда надо было просто взорвать железную дорогу, инфраструктуру города и уходить оттуда… Но не все это поддерживают. Считают это предательством».

Впрочем, по его мнению, военное руководство должно ориентироваться не на эмоциональную реакцию, а на рациональные оценки. Действия армии, по словам политолога, должны направляться, исходя из тактических и стратегических решений, а не быть реакцией на сообщения в социальных сетях.

По состоянию на вечер 17 февраля, Фесенко допускает три варианта развития событий на Дебальцевском плацдарме. «Во-первых, де-факто, мы можем потерять Дебальцево, если не будет достаточной поддержки тем, кто сейчас там остается. А это приведет к негативным внутриполитическим последствиям. Жертвой этого, в конце концов, станет начальник Генштаба», - отмечает он.

Во-вторых, может произойти деблокирование Дебальцево. «Это предполагает проведение серьезной военной операции, несмотря на формальный режим перемирия. Также можно провести наступательную операцию на других участках фронта, например, атаковать Горловку, чтобы из нее боевики не шли в Дебальцево», - сказал политолог.

Это, по его словам, будет нарушением перемирия, «но если другая сторона его нарушает, то нам необходимо действовать соответственно, и «не подставлять другую щеку».

В-третьих, можно было бы договариваться о сохранении статус-кво. «Но я так понимаю, вариант с договоренностями не работает. Порошенко пытался как-то повлиять на Путина с помощью американцев и Меркель, но пока это не помогло», - пояснил Фесенко.

Собственно, если сегодня-завтра вариант с договоренностями, и возможная фиксация статус-кво не сработают, тогда сработает или первый, или второй военный вариант.

Будущее Минских договоренностей

В Администрации президента констатировали, что Россия не выполняет договоренности и разрушает шанс на мир. «К сожалению, Российская Федерация и так называемые ЛНР и ДНР договоренности не выполняют. Фактически разрушается надежда на мир, и такое развитие событий приводит к дальнейшей эскалации и, очевидно, возврату к другому сценарию», - заявил заместитель главы АП Валерий Чалый.

Печальным является и тот факт, что, несмотря на количество обстрелов украинских позиций со стороны боевиков и количество погибших во время «перемирия» украинских военнослужащих, влиятельные европейские политики, такие как министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер или глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, продолжают заявлять, что на Донбассе, в целом, сохраняется режим перемирия. По мнению Фесенко, сейчас европейские дипломаты выдают желаемое за действительное: «К сожалению, именно такая «страусиная» позиция европейской дипломатии, дает русским и сепаратистам карт-бланш продолжать нарушать перемирие».

Политолог считает, что именно от разрешения Дебальцевского узла зависит будущее Минских договоренностей - будут ли они хотя бы частично работать.

В этом с ним не соглашается украинский дипломат, генеральный консул Украины в Эдинбурге (2006—2008) и Стамбуле (2010—2014) Богдан Яременко. По его словам, договоренности в Минске были невыполнимы с самого начала. «Дебальцево - это военная операция, которая должна быть завершена и, конечно, должна быть выиграна. Потому что о том, что готовится наступление боевиков на этот населенный пункт, знали все, и, соответственно, силы АТО могли подготовиться. Но я не думаю, что судьба Минских соглашений зависит от судьбы этой операции. Думаю, что эти соглашения был обречены с самого начала».

Яременко предполагает, что Минские договоренности могут привести к замораживанию конфликта в рамках Украины. «Мы получим бомбу с часовым механизмом в виде террористической активности, которая может взорваться в любую минуту. Беда в том, что Минские договоренности - это попытка законсервировать конфликт в рамках Украины. Это, фактически, попытка легитимировать «ДНР» и «ЛНР» в рамках Украины», - убежден дипломат.

Украине же такие соглашения не выгодны, поскольку не ведут ни к решению конфликта в целом, ни, хотя бы, к деэскалации напряжения. «К деэскалации может привести, через некоторое время, во-первых, наша способность защищать территорию Украины, а, во-вторых, признание подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» районов временно оккупированными территориями. Причем, территориями под контролем РФ. Это может привести к замораживанию конфликта вне рамок Украины», - считает он.

Стоит ли ждать помощи от США

В то же время, по мнению дипломата, скорее всего, решение о предоставлении Украине оборонительного вооружения США либо уже принято и не разглашается, либо Вашингтон очень близок к тому, чтобы его принять. «Думаю, так или иначе, существенную военную оборонительную помощь, мы уже получим в ближайшее время. В этом процессе играет важную роль то, что Минские договоренности не выполняются со стороны России и боевиков. А также то, что не произошло деэскалации», - заявил Яременко.

«США, в конце концов, необходимо принимать решение о предоставлении Украине оборонительного вооружения, - вторит дипломату Владимир Фесенко. - Сейчас модно вспоминать известную пословицу, что «сила сдерживает, а слабость провоцирует». Давайте об этом напомним президенту США Бараку Обаме. Если та сторона постоянно получает новые ресурсы: «Грады», танки, БТРы, то надо помочь и Украине», - подытожил политолог.

А, пока украинские войска в Дебальцево из последних сил отражают атаки российских войск и наемников, представители парламентской фракции Блока Петра Порошенко анонсируют введение военного положения. Собственно, по окончанию переговоров в Минске глава государства обещал пойти на этот крайний шаг в случае, если договоренности не будут выполняться. А, судя по ситуации в Дебальцево, Россия прекращать войну не собирается.

Константин Гончаров