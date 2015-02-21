Переговоры по обмену 112 украинских пленных продолжаются

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак во время открытия выставки «Присутствие. Доказательства агрессии российских войск на территории Украины» на Михайловской площади в центре Киева.

«Переговоры относительно пленных ведутся, я думаю, что, если будут выполняться Минские соглашения, это будет в ближайшее время. Украинская сторона уже подала списки», - сказал Полторак.

По его словам, накануне вывода украинских военных в Дебальцево сложилась очень трудная ситуация, но военные выполнили свой долг до конца. «Вы знаете историю, не всегда приходится наступать, бывает время, когда приходится отступить, для того, чтобы потом нанести соответствующий удар, сохранить личный состав, технику, вооружение», - объяснил он.

Читайте такжеВ плен боевиков под Дебальцево попали 110 военных - ГенштабПо словам министра, решение о выводе украинских войск было правильным. «Будучи на диване, можно давать оценку какую угодно, но решение принималось исходя из сложившейся обстановки, и оно было принято абсолютно правильное», - добавил Полторак.