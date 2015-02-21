Боевики попали в кафе в Авдеевке - погибли три человека

Во время обстрела боевиками кафе в Авдеевке погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Донецкой области.

«В результате прямого попадания снаряда в кафе "Бревно" в районе Индустриального проезда погибли трое мужчин. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела милиции», - сообщил начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.