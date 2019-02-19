Боевики приблизили свои передовые позиции к позициям ВСУ возле Первомайского - ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что контролируемые Россией боевики приблизили свои передовые позиции к позициям Вооруженных сил Украины в районе оккупированного Первомайского в Донецкой области.

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Об этом сообщается в отчете миссии по состоянию на 19:30 18 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"15 февраля беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия впервые обнаружил 200-метровую траншею, простиравшуюся с севера на юг западнее населенного пункта Первомайское (неподконтрольный правительству, 59 км к югу от Донецка)", - говорится в отчете.

"По оценке, она принадлежала вооруженным формированиям и сокращала расстояние между передовыми позициями вооруженных формирований и Вооруженных сил Украины", - отметили наблюдатели.

В СММ отметили, что эта траншея раньше не была видна в имеющихся у миссии фотографических изображениях от 22 августа 2018 года.